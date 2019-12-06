2019-12-06T07:12:52+03:00
В мире

Российское судно арестовано в Сингапуре из-за долгов

На борту корабля "Севастополь" находятся 12 моряков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти порта Сингапур хотят конфисковать российское судно "Севастополь" компании "Гудзон", которая в 2018 году попала под американские санкции. Об этом сообщил заместитель директора фирмы-судовладельца Валерий Улискин.

Он рассказал, что корабль прибыл в Сингапур 26 февраля 2019 года. Таможня решила проверить груз, и у нее появились вопросы к владельцам контейнеров, связи с которыми уже давно не было.

Все это время судно вынуждено было стоять в порту за чужой счет. И теперь долги судовладельца оцениваются в 1,3 млн сингапурских долларов (61 млн рублей).

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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