Китай ввел ограничения для американских дипломатов
Китайское правительство с 4 декабря ввело зеркальные меры против американских дипломатов, работающих в стране. Официальный представитель МИД КНР заявила об этом 6 декабря на встрече с журналистами.
"В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры", - сказала директор Департамента информации МИД КНР Хуа Чуньин.
Известно, что до этого власти США и Китая договорились о совместной отмене пошлин на некоторые товары, подтверждая положения первой фазы торгового соглашения. Однако экономические договоренности усложняются сильной политической напряженностью между государствами из-за позиции США по проблеме Гонконга. Так в начале декабря Китай ввел санкции против американских НПО, поддержавших массовые волнения в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU