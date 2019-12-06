Китай ввел ограничения для американских дипломатов

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-06T11:24:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Китайское правительство с 4 декабря ввело зеркальные меры против американских дипломатов, работающих в стране. Официальный представитель МИД КНР заявила об этом 6 декабря на встрече с журналистами.

"В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры", - сказала директор Департамента информации МИД КНР Хуа Чуньин.

Известно, что до этого власти США и Китая договорились о совместной отмене пошлин на некоторые товары, подтверждая положения первой фазы торгового соглашения. Однако экономические договоренности усложняются сильной политической напряженностью между государствами из-за позиции США по проблеме Гонконга. Так в начале декабря Китай ввел санкции против американских НПО, поддержавших массовые волнения в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU