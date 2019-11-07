2019-11-07T22:30:23+03:00
В мире

США и Китай договорились одновременно отменить пошлины на товары друг друга

Таким образом, страны достигнут первой фазы торгового соглашения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дата и место встречи подписания соглашения пока не названаДата и место встречи подписания соглашения пока не названаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ближайшие две недели Китай и США отменят пошлины на ряд товаров. Как сообщает Reuters, отмена произойдет одновременно. Речь идет пошлинах, которые обе страны ввели за время «торговой войны». Представителям США и Китая удалось договориться о том, что снятие пошлин будет равномерным для обеих сторон.

- Стороны достигли «первой фазы» торговой сделки, - сказал Гао Фэн, официальный представитель министерства коммерции КНР.

Часть запретов уже снята в рамках предварительных встреч представителей экономических блоков стран. Например, Китай снял запрет на ввоз мяса птицы из штатов. Также договорились частично учитывать позиции друг друга и в вопросах, которые касаются не только торговли.

Дональд Трамп сообщил, что сейчас идет работа над поиском места для встречи с главой КНР, где подпишут первый из пакетов документов по торговой сделке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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