США и Китай договорились одновременно отменить пошлины на товары друг друга
В ближайшие две недели Китай и США отменят пошлины на ряд товаров. Как сообщает Reuters, отмена произойдет одновременно. Речь идет пошлинах, которые обе страны ввели за время «торговой войны». Представителям США и Китая удалось договориться о том, что снятие пошлин будет равномерным для обеих сторон.
- Стороны достигли «первой фазы» торговой сделки, - сказал Гао Фэн, официальный представитель министерства коммерции КНР.
Часть запретов уже снята в рамках предварительных встреч представителей экономических блоков стран. Например, Китай снял запрет на ввоз мяса птицы из штатов. Также договорились частично учитывать позиции друг друга и в вопросах, которые касаются не только торговли.
Дональд Трамп сообщил, что сейчас идет работа над поиском места для встречи с главой КНР, где подпишут первый из пакетов документов по торговой сделке.
ИСТОЧНИК KP.RU