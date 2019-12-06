2019-12-06T12:02:17+03:00
Происшествия

Следственный комитет показал шикарные дома экс-главы Щелковского района

Алексей Валов был задержан по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексей Валов долгое время возглавлял Щелковский район. Фото: официальный сайт МособлдумыАлексей Валов долгое время возглавлял Щелковский район. Фото: официальный сайт Мособлдумы
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Следственный комитет России опубликовал склейку из фотографий, на которые попали коттеджи бывшего главы Щёлковского района Подмосковья Алексея Валова.

Сайт kp.ru первым сообщил о том, что экс-чиновника задержали 4 декабря по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что в 2017 году он принял от своей подчиненной в подарок автомобиль "Мерседес Бенц" стоимостью более шести миллионов рублей. Взамен сотрудница администрации могла рассчитывать на покровительство и попустительство по службе.

Та самая иномарка попала на снимки, опубликованные ведомством в Whats App. Также следователи запечатлели кирпичный дом бывшего губернатора с бассейном в Подмосковье и деревянный коттедж в Пензе. В объектив попало не только внешнее убранство построек, но и обстановка внутри.

Решение о мере пресечения в отношении Валова будет принято в пятницу, 6 декабря.

Следственный комитет показал два шикарных дома экс-главы Щёлковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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