Следственный комитет показал шикарные дома экс-главы Щелковского района
Следственный комитет России опубликовал склейку из фотографий, на которые попали коттеджи бывшего главы Щёлковского района Подмосковья Алексея Валова.
Сайт kp.ru первым сообщил о том, что экс-чиновника задержали 4 декабря по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что в 2017 году он принял от своей подчиненной в подарок автомобиль "Мерседес Бенц" стоимостью более шести миллионов рублей. Взамен сотрудница администрации могла рассчитывать на покровительство и попустительство по службе.
Та самая иномарка попала на снимки, опубликованные ведомством в Whats App. Также следователи запечатлели кирпичный дом бывшего губернатора с бассейном в Подмосковье и деревянный коттедж в Пензе. В объектив попало не только внешнее убранство построек, но и обстановка внутри.
Решение о мере пресечения в отношении Валова будет принято в пятницу, 6 декабря.
Следственный комитет показал два шикарных дома экс-главы Щёлковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова.
ИСТОЧНИК KP.RU