СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-06T13:46:57+03:00

Ракета-носитель "Союз-2.1а" поможет доставить на космическую станцию воду, топливо и другие грузы [видео]

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в сторону Международной космической станции.

Пуск был произведен в пятницу, 6 декабря, в 12:34 мск. Отделение первой и второй ступени ракеты-носителя, а также сброс створок головного обтекателя прошли в штатном режиме.

Целью полета является доставка на МКС топлива, воды и других важных грузов, необходимых для проживания на борту станции, сообщается на странице Роскосмоса в Twitter.

К настоящему моменту корабль уже выведен на целевую орбиту. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на понедельник, 9 декабря, 13:38 мск.

Сайт kp.ru писал, что изначально запуск ракеты должен был состояться 1 декабря, однако из-за обнаружения технической неисправности его пришлось отложить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748199" frameborder="0"></iframe> Грузовой корабль "Прогресс МС-13" запущен с Байконура к МКС.Корабль доставит на Международную космическую станцию, помимо прочего, 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом (с) NASA TV

ИСТОЧНИК KP.RU