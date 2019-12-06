Корабль «Прогресс МС-13» запущен с Байконура к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в сторону Международной космической станции.
Пуск был произведен в пятницу, 6 декабря, в 12:34 мск. Отделение первой и второй ступени ракеты-носителя, а также сброс створок головного обтекателя прошли в штатном режиме.
Целью полета является доставка на МКС топлива, воды и других важных грузов, необходимых для проживания на борту станции, сообщается на странице Роскосмоса в Twitter.
К настоящему моменту корабль уже выведен на целевую орбиту. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на понедельник, 9 декабря, 13:38 мск.
Сайт kp.ru писал, что изначально запуск ракеты должен был состояться 1 декабря, однако из-за обнаружения технической неисправности его пришлось отложить.
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" запущен с Байконура к МКС.Корабль доставит на Международную космическую станцию, помимо прочего, 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 кг баллонов с кислородом (с) NASA TV
ИСТОЧНИК KP.RU