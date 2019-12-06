К закону о семейно-бытовом насилии поступило более пяти тысяч предложений

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-06T14:39:24+03:00

Обсуждение законопроекта продолжается, свои предложения можно вносить до 15 декабря

Изменить размер текста: A A

Резонансный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия собрал более пяти тысяч различных предложений от граждан. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации РФ Галина Карелова на встрече с журналистами.

Чиновница отметила, что процедура общественного обсуждения важнейших законов - обычная практика в России. До этого обсуждение на платформе Совфеда уже проходили федеральные законы «О полиции», «Об образовании в Российской Федерации». Однако интерес со стороны граждан к закону, призванному защитить жертв домашнего насилия, небывало высок - число комментариев к законопроекту превысило пять тысяч.

"Рабочая группа продолжает мониторинг предложений, поступивших на портал Совета Федерации, по законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ". До внесения законопроекта в Госдуму предложено всем заинтересованным лицам и организациям принять участие в обсуждении законопроекта и направить свои предложения и замечания до 15 декабря", - цитирует Галину Карелову "РИА Новости".

Законопроект о семейно-бытовом насилии вызвал большие споры в российском обществе. Напомним. что kp.ru опубликовал официальную позицию Генпрокуратуры Российской Федерации по поводу возможных изменений в российском законодательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU