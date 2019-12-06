2019-12-06T19:57:25+03:00
Экономика

Новак рассказал о новом сокращении добычи нефти странами ОПЕК+

Объем добычи в 2020 году составит 500 тысяч баррелей в сутки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новак рассказал о новом сокращении добычи странами ОПЕК+ в 2020 годуНовак рассказал о новом сокращении добычи странами ОПЕК+ в 2020 годуФото: REUTERS
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Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства (ОПЕК+) согласовали новое снижение добычи нефти в I квартале следующего года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Мы договорились о небольшом новом сокращении, которое должно сделать свой вклад, начиная уже со следующего года», - сказал глава российского Минэнерго.

Новак сообщил, что министры стран ОПЕК+ приняли решение о сокрушение добычи нефти в объёме 500 тысяч баррелей в сутки с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, то есть означает на I квартал будущего года.

Министр пояснил, что дополнительное сокращение добычи нефти необходимо в период падения спроса на черное золото. Такое решение поможет сбалансировать рынок.

Напомним, в июле представители ОПЕК+ согласовали продление договоренности по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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