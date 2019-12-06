В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ сокращать добычу нефти с 2020 года
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Он отметил, что это осмысленное и взвешенное решение. Помимо этого, сокращение позволит удерживать стоимость барреля нефти в определённой вилке.
- Страны исходят из запасов нефти в мире. Если ОПЕК+ понимают, что запасы увеличиваются, они договариваются о большей выработке. Так же происходит и если запасы уменьшаются, — сказал RT депутат.
В декабре 2018 года секретариат ОПЕК рекомендовал странам-экспортерам нефти сократить добычу. Такая мера позволит сбалансировать соотношение спроса и предложения.
Спустя год министр энергетики Александр Новак сообщил, что министры стран ОПЕК+ приняли решение о сокрушение добычи нефти в объёме 500 тысяч баррелей в сутки с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, то есть означает на I квартал будущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU