Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в Сирии

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-06T20:12:36+03:00

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В пятницу, 6 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили вопросы российско-израильских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсужден целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль», - сказано в заявлении.

В пресс-службе Кремля также отметили, что в ходе разговора Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия России и Израиля в Сирии.

Напомним, 12 сентября израильский премьер и российский президент провели встречу в Сочи, где они обсудили вопросы военной безопасности и ситуацию в Сирии. Тогда Путин принял приглашение Нетаньяху посетить Израиль в дни памяти жертв Холокоста.

ИСТОЧНИК KP.RU