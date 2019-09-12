2019-09-12T21:24:02+03:00
Политика

Путин принял приглашение Нетаньяху посетить Израиль в дни памяти жертв холокоста

В Сочи состоялась встреча президента России и премьер-министра Израиля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин в начале 2020 года прилетит в ИзраильВладимир Путин в начале 2020 года прилетит в ИзраильФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля вопросы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась в сочи 12 сентября. В Россию Биньямин Нетаньяху прилетел на один день. Среди вопросов, которые он намеривался обсудить с российским лидером, военная безопасность, ситуация в Сирии.

Как сообщает RT, Владимир Путин назвал взаимодействие с Израилем важным «особенно с учётом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».

Нетаньяху пригласил Путина посетить Израиль в 2020 году.

- Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с годовщиной освобождения Освенцима и дня холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль, - цитирует слова президента RT.

Нетаньяху готовится к выборам, которые пройдут в Израиле 17 сентября. В ходе предвыборной кампании он заявил о желании сделать Иорданскую долину частью Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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