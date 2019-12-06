2019-12-06T20:39:00+03:00
В мире

Лавров опроверг слухи о пребывании в Ливии «российских наемников»

Глава МИД РФ заявил, что «как только что-то происходит», обязательно появляется материал о том, что Россия «опять где-то что-то делает не так»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров опроверг слухи о прибывании в Ливии «российских наемников»Лавров опроверг слухи о прибывании в Ливии «российских наемников»Фото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг утверждения американских СМИ о появлении в Ливии сотен «российских наемников».

«Как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочие неправительственные структуры будут подбрасывать материал о том, что Россия опять где-то что-то делает не так», - заявил глава российского МИД.

Лавров попросил обратить внимание на то, сколько в Сирии находится военных армий стран НАТО, «которые никто не приглашал». Глава МИД отметил, что о них «никто вопросов не задает, они как бы там по факту присутствуют и имеют на это право».

Российский министр предложил не забывать о том, кто «фактически поддерживает воюющие стороны в Ливии» и призвал не гоняться за сенсациями, а вернуться к договоренностям, достигнутым в Абу-Даби, и «заниматься делом».

Напомним, газета The New York Times написала о 200 российских наемниках, в том числе и снайперах, которые якобы прибыли в Ливию «чтобы снова подтвердить влияние Кремля на Ближнем Востоке и в Африке». В российском МИД категорически отвергли эти домыслы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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