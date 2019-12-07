2019-12-07T09:21:20+03:00
Политика

Мексика благодарна Трампу за то, что он отложил решение по наркокартелям

США уже были готовы принять закон о признании преступных группировок террористическими организациями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп отложил признание наркокартелей из Мексики террористическимиТрамп отложил признание наркокартелей из Мексики террористическимиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Решение было принято по просьбе лидера латиноамериканской страны Андреса Мануэля.

"Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать", - написал глава Белого дома в Twitter, добавив, что решение отложено из уважения к коллеге.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард уже поблагодарил Трампа за то, что он пошел на такие уступки.

"От имени правительства Мексики я благодарю президента Дональда Трампа за его решение отложить назначение организаций в качестве террористов по просьбе президента Лопеса Обрадора, который также уважает и ценит его", - говорится в посте на странице главы ведомства в соцсетях.

Сайт kp.ru писал, что, согласно данным американского лидера, только в 2018 году от рук членов наркокартелей в Мексике погибли 42 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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