Мексика благодарна Трампу за то, что он отложил решение по наркокартелям
Президент США Дональд Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Решение было принято по просьбе лидера латиноамериканской страны Андреса Мануэля.
"Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать", - написал глава Белого дома в Twitter, добавив, что решение отложено из уважения к коллеге.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард уже поблагодарил Трампа за то, что он пошел на такие уступки.
"От имени правительства Мексики я благодарю президента Дональда Трампа за его решение отложить назначение организаций в качестве террористов по просьбе президента Лопеса Обрадора, который также уважает и ценит его", - говорится в посте на странице главы ведомства в соцсетях.
Сайт kp.ru писал, что, согласно данным американского лидера, только в 2018 году от рук членов наркокартелей в Мексике погибли 42 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU