Умер актёр сериала "Друзья" Рон Либман

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-07T14:25:32+03:00

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Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Наибольшую популярность актёр приобрёл, сыграв доктора Леонарда Грина, отца Рейчел в культовом сериале "Друзья".

- Мы опечалены новостью об уходе Рона. Рон был потрясающе талантливым артистом с выдающейся карьерой в кино, телевидении и в театре. Мысленно мы с его женой Джессикой и семьёй, - сказал генеральный директор актёрского агентства "Abrams Artist Agency".

Телеканал CNN уточняет, ссылаясь на агента Либмана, что актёр скончался от пневмонии.

Рон Либман, обладатель премий Тони и Эмми, дебютировал в картине "Где папа?" в 1970 году, а позже сыграл доктора Плеплера в "Клане Сопрано".

2019 год стал юбилейным для сериала "Друзья". 22 сентября исполнилось 25 лет с момента выхода первой серии ситкома.

ИСТОЧНИК KP.RU