2019-09-20T16:03:24+03:00
Телевизор

25 лет с "Друзьями": Культовый сериал празднует юбилей

"Яндекс" выяснил, какие сцены из телешоу зрители ищут чаще всего
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первая серия культового сериала "Друзья" вышла в эфир 22 сентября 1994 года. Прошло уже 25 лет, а этот ситком остается одним из самых любимых российскими зрителями. И даже его аудитория как будто не стареет - телешоу чаще всего смотрят люди в возрасте 18-24 лет, которые на момент старта "Друзей" еще даже не родились.

Аналитики "Яндекса" и КиноПоиска решили изучить поисковые запросы людей и выяснить, какие моменты из сериала они ищут чаще всего. Оказалось, что наиболее популярный персонаж - Моника. Интернет-пользователи часто возвращаются к сцене ее замужества. Также их интересуют свадьбы Росса, Чендлера и Фиби.

Также пользователей интересуют свадьбы героев. Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса"

Также пользователей интересуют свадьбы героев. Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса"

А вот Рейчел и Джоуи запомнились тем, как праздновали свое 30-летие. Причем, если в запросе упоминаются сразу два персонажа "Друзей", то скорее всего пользователь ищет какой-то момент с их любовным взаимодействием.

Зрителей больше всего интересуют отношения Моники и Чендлера. Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса"

Зрителей больше всего интересуют отношения Моники и Чендлера. Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса"

Например, наиболее популярной сценой с парой Моника-Рейчел является то, как они проиграли квартиру. А в случае с Джоуи и Чендлером тот момент, где они въезжают в эту самую квартиру на керамической собаке.

Если же брать запросы по всем персонажам в целом, то первое место в рейтинге занимает празднование 30-летия героями сериала. Этот момент был показан в седьмом сезоне. При этом больше всего интересных сцен зрители нашли в пятом сезоне, который раскрывает историю отношений Моники и Чендлера.

Рейтинг возглавляет сцена с празднованием 30-летия героев. Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса"

Рейтинг возглавляет сцена с празднованием 30-летия героев. Фото предоставлено пресс-службой "Яндекса"

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент "Друзья" остаются лучшим сериалом в истории американского ТВ. Посоревноваться с ними может только "Игра престолов". Ситком транслировался на протяжении целых десяти лет - с 1994 по 2004 год, и благодаря отменному актерскому составу и искрометным шуткам буквально захватил сердца зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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