Число погибших при стрельбе в Багдаде возросло до 50 человек

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-07T14:31:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере 50 человек погибли в результате стрельбы, устроенной группой вооруженных людей в центре Багдада вечером в пятницу, 6 декабря.

Все произошло на площади Эль-Хиляни, где местные жители протестовали против действующей в стране политической системы и безработицы. Неизвестные подъехали к месту на автомобилях и открыли огонь по манифестантам. Стрельба продолжалась несколько часов, но кто стоит за убийствами, до сих пор неизвестно, передает телеканал Al Arabiya.

Сайт kp.ru писал, что массовые народные протесты начались в Ираке 1 октября. Жители крупных городов страны вышли на улицы, требуя отставки правительства и улучшения условий жизни. Перекрывались ключевые трассы, отключался интернет.

Жертвами столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов стали сотни человек. Пострадавшие исчисляются тысячами.

ИСТОЧНИК KP.RU