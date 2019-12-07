Украина готовит законопроект, который не даст Коломойскому вернуть Приватбанк

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-07T14:49:58+03:00

Киевские власти решили национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года Фото: REUTERS

Документ будет рассмотрен правительством в ближайшее время

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Украина не собирается возвращать Приватбанк бывшим акционерам, в том числе олигарху Игорю Коломойскому. Регулятор готовит соответствующий законопроект совместно с рабочей группой правительства.

"Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка", - сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что документ сделает невозможным возвращение Приватбанка Коломойскому. Также будет предпринята попытка компенсации налогоплательщикам средств, потраченных на национализацию кредитного учреждения.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Сайт kp.ru писал, что крупнейший на Украине коммерческий "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года с целью обеспечения стабильности финансовой системы. Коломойский тогда вынужден был покинуть страну.

ИСТОЧНИК KP.RU