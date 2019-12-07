СЕГОДНЯ 19:45 2019-12-07T19:45:03+03:00

Россиянин старше 50 лет сможет получить стипендию на обучение при поиске работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Россияне в возрасте 50 лет и старше, планирующие учиться для поиска новой работы, смогут получить стипендии. Соответствующий проект разработало Министерство труда и социальной защиты. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что обучение будет проходить по трем схемам. В первой россиянин попадет в учебное заведение по направлению от службы занятости, во втором случае - от работодателей, в третьем - он сможет воспользоваться помощью Союза WorldSkills Russia.

Образование будет доступно при самостоятельном выборе учебного заведения, а также по направлению из службы занятости.

После получения документа о прохождении дополнительного обучения резюме гражданина автоматически попадет в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России».

До конца 2024 года планируют обучить более 450 тысяч россиян старше 50 лет.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о программе «Старшее поколение», разработанной Минтрудом и соцзащиты. Она предусматривает профессиональное обучение и дополнительное образование для людей предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU