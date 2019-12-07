Жителям французской коммуны запретили умирать дома в выходные и праздники
Во французской коммуне Грэль жителям запретили умирать дома в выходные и в праздники. Такой указ внесла мэр Изабелль Дюжеле.
По словам главы Дюжеле указ был принят для того, чтобы обратить внимание на нехватку врачей в коммуне.
«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», - говорится в заявление Дюжеле, опубликованном на сайте коммуны.
Телеканал CNews сообщает, что такое решение мэр приняла после того, как в выходной день она была вынуждена искать специалиста для подтверждения смерти одного из жителей коммуны. Врач был не на дежурстве, а скорая помощь находилась в подчинении другой коммуны.
Напомним, ранее суд французской коммуны Дакс разрешил уткам крякать, но не громко. Такое судебное решение был вынесено после того, как соседи заводчицы птиц пожаловались на шум и просили заставить уток замолчать.
ИСТОЧНИК KP.RU