Жителям французской коммуны запретили умирать дома в выходные и праздники

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-07T20:34:40+03:00

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Во французской коммуне Грэль жителям запретили умирать дома в выходные и в праздники. Такой указ внесла мэр Изабелль Дюжеле.

По словам главы Дюжеле указ был принят для того, чтобы обратить внимание на нехватку врачей в коммуне.

«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», - говорится в заявление Дюжеле, опубликованном на сайте коммуны.

Телеканал CNews сообщает, что такое решение мэр приняла после того, как в выходной день она была вынуждена искать специалиста для подтверждения смерти одного из жителей коммуны. Врач был не на дежурстве, а скорая помощь находилась в подчинении другой коммуны.

Напомним, ранее суд французской коммуны Дакс разрешил уткам крякать, но не громко. Такое судебное решение был вынесено после того, как соседи заводчицы птиц пожаловались на шум и просили заставить уток замолчать.

ИСТОЧНИК KP.RU