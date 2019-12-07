2019-12-07T20:34:40+03:00
В мире

Жителям французской коммуны запретили умирать дома в выходные и праздники

В населенном пункте не хватает врачей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Жителям французской коммуны запретили умирать дома в выходные и праздникиЖителям французской коммуны запретили умирать дома в выходные и праздникиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во французской коммуне Грэль жителям запретили умирать дома в выходные и в праздники. Такой указ внесла мэр Изабелль Дюжеле.

По словам главы Дюжеле указ был принят для того, чтобы обратить внимание на нехватку врачей в коммуне.

«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», - говорится в заявление Дюжеле, опубликованном на сайте коммуны.

Телеканал CNews сообщает, что такое решение мэр приняла после того, как в выходной день она была вынуждена искать специалиста для подтверждения смерти одного из жителей коммуны. Врач был не на дежурстве, а скорая помощь находилась в подчинении другой коммуны.

Напомним, ранее суд французской коммуны Дакс разрешил уткам крякать, но не громко. Такое судебное решение был вынесено после того, как соседи заводчицы птиц пожаловались на шум и просили заставить уток замолчать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по транзиту газа
Россиянин старше 50 лет сможет получить стипендию на обучение при поиске работы
В Минске завершились незаконные акции против углубления интеграции с Россией
Глава ОКР рассказал, как отправить российскую сборную на Олимпиаду после обвинений WADA
СМИ узнали о решении Сената США ввести санкции против «Северного потока - 2»
СНБО Украины утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса
Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефти
Фанаты «Спартака» решили ответить на призыв Запашного «покрошить» болельщиков
«Левиафан» Звягинцева попала в список лучших фильмов десятилетия
Украина готовит законопроект, который не даст Коломойскому вернуть Приватбанк
Умер актёр сериала "Друзья" Рон Либман
Число погибших при стрельбе в Багдаде возросло до 50 человек
Экс-глава Щелковского района арестован на два месяца
США считают, что пропавший в Ливии беспилотник могли сбить российские ПВО
Названы продукты, наносящие вред кишечнику
Медведев: договоренности с Украиной по газу могут быть только обоюдовыгодными
Самолет Лукашенко приземлился в Сочи
Имя "Мухаммед" впервые стало одним из 10 самых популярных детских имён в США
Главы МИД 11 стран осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой
Жириновский объяснил, почему россияне для Запада - "люди второго сорта"
В МЧС рассказали, как не допустить пожара при украшении новогодней елки
Умер Роберт Уокер-младший, актер из "Звездного пути" и "Коломбо"
Ученые подобрали режим питания, который помогает худеть
2019 год станет самым теплым в России за историю метеонаблюдений
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти