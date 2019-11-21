Французский суд разрешил уткам крякать, но не громко

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-21T14:41:37+03:00

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Французский суд спас несколько десятков уток от гибели. Пернатые едва не стали жертвой конфликта соседей.

Дело в том, что супругам, которые недавно переехали в коммуну Дакс на юге Франции, не нравилось кряканье, издаваемое утками. Они жаловались на то, что не могут спокойно спать с открытыми окнами и проводить время в саду, а потому потребовали от суда "заставить птиц замолчать любыми способами".

Пенсионерке Доминик Дут, которая вот уже на протяжении 30 лет разводит уток, пришлось бы всех их убить и отказаться от своего хобби, но правосудие встало на ее сторону. Домашним птицам разрешили крякать, но на всякий случай назначили акустическую экспертизу. Если уровень шума не превышает норму, то все будет в порядке.

Дут даже передумала пускать этот выводок на тушенку, чем она обычно и зарабатывает.

"Если бы я проиграла, мне бы пришлось убить уток сегодня или завтра. Для меня это было бы катастрофой. В конце концов, я думаю, что сохраню их и повешу на лапки номер "2019". Сохраню их себе на память" — цитирует FranceBleu заводчицу.

Сайт kp.ru писал, что в ряде стран и регионов собакам запрещено гавкать по ночам и кошкам громко мяукать. За нарушения могут оштрафовать владельцев животных.

ИСТОЧНИК KP.RU