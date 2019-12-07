Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти шесть часов

СЕГОДНЯ 21:54 2019-12-07T21:57:24+03:00

Белорусский лидер уехал из «Бочарова ручья» без заявлений для прессы

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Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились после 5,5 часов.

Встреча началась в 15.25. После вступительного слова переговоры продолжились в закрытом режиме. Первые два часа белорусский и российский лидеры общались в расширенном составе, при участии членов делегаций. После торжественного обеда Лукашенко и Путин перешли к диалогу «с глазу на глаз».

Последние минуты переговоров продолжались вместе с премьер-министрами России и Белоруссии, Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом.

После переговоров российский лидер проводил белорусского коллегу на крыльцо резиденции «Бочарова ручья», где они обнялись, и Лукашенко уехал без заявлений для прессы.

Следующая встреча президентов России и Белоруссии намечена на 20 декабря.

Напомним, дилер Белоруссии заявил, что в ходе рабочего визита он намерен обсуждать вопрос сближение экономик. Лукашенко также сообщил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU