2019-12-07T17:11:16+03:00
Экономика

Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефти

Белорусский лидер отметил важность равных условий в отношениях Белоруссии и России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефтиЛукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефтиФото: REUTERS
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Белоруссия готова закупать у России нефть и газ на равных условиях. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сообщил в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешёвый газ, дешёвую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия», - сказал глава Белоруссии.

Однако Лукашенко отметил, что если белорусские предприятия будут покупать газ за 200 долларов, то за такую же цену его должны приобретать конкурирующие предприятия. По его словам, в противном случае Москва и Минск не создадут основу отношений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 7 декабря, Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Ранее белорусский лидер заявлял, что в ходе обращения с российским президентом он намерен обсуждать сближение экономик

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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