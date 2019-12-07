Суд арестовал на два месяца водителя, врезавшегося в станцию МЦК
Головинский Суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, который в состоянии алкогольного опьянения протаранил вестибюль станции МЦК «Окружная», в результате чего погибли трое человек и двое пострадали, в их числе и сам водитель.
В пресс-службе суда сообщили, что в отношении Сергея Медведева возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц».
«Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года», - передает ТАСС заявление пресс-службы суда.
Напомним, как писал сайт kp.ru авария произошла рано утром в субботу, 7 декабря. Mazda въехала вестибюль станции МЦК «Окружная» сбила пешеходов. Сотрудникам пожарно-спасательных подразделений вытаскивали раненых людей из-под обломков. Двое скончались на месте, позже умер еще один. Пострадали двое человек, в том числе сам водитель, который оказался пьян.
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК.
ИСТОЧНИК KP.RU