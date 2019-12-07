2019-12-07T23:19:08+03:00
Происшествия

Суд арестовал на два месяца водителя, врезавшегося в станцию МЦК

В результате аварии погибли три человека, двое пострадали [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал на два месяца водителя, врезавшегося в станцию МЦКСуд арестовал на два месяца водителя, врезавшегося в станцию МЦКФото: Кадр видео
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Головинский Суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, который в состоянии алкогольного опьянения протаранил вестибюль станции МЦК «Окружная», в результате чего погибли трое человек и двое пострадали, в их числе и сам водитель.

В пресс-службе суда сообщили, что в отношении Сергея Медведева возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц».

«Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года», - передает ТАСС заявление пресс-службы суда.

Напомним, как писал сайт kp.ru авария произошла рано утром в субботу, 7 декабря. Mazda въехала вестибюль станции МЦК «Окружная» сбила пешеходов. Сотрудникам пожарно-спасательных подразделений вытаскивали раненых людей из-под обломков. Двое скончались на месте, позже умер еще один. Пострадали двое человек, в том числе сам водитель, который оказался пьян.

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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