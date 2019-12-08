В Пентагоне опровергли информацию об отправке дополнительных войск на Ближний Восток

СЕГОДНЯ 00:45 2019-12-08T00:45:07+03:00

В Пентагоне опровергли информацию об отправке войск на Ближний Восток Фото: REUTERS

Но не исключили переброску новых военных контингентов в Сирию в случае необходимости

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не исключает вероятность отправки дополнительных военных в Сирию, если появится такая необходимость. Однако сейчас, по его словам, у США достаточно сил в регионе.

Эспер также заверил, что постоянно консультируется с Объединенным комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы у них было все, что необходимо для выполнения задач.

Что касается информации об отправке 14 тысяч войск на Ближний Восток для сдерживания Ирана, то глава Пентагона ее опроверг.

- Это ложная информация, я не знаю, откуда она появилась. Мы уже отправили в регион 14 тысяч человек с мая, но сейчас я не ожидаю какой-либо крупной отправки войск в регион, - цитирует Эспера РИА Новости.

Он заверил, что Пентагон в постоянном режиме оценивает ситуацию в регионе и корректирует численность своих войск на территории.

Сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп ранее назвал отправку американский войск на Ближний Восток самой большой ошибкой. Глава Белого дома призвал положить конец "глупым бесконечным войнам".

ИСТОЧНИК KP.RU