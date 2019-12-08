2019-12-08T01:00:25+03:00
В мире

Приспустить флаги: Зеленский ввел на Украине траур по погибшим в пожаре в одесском колледже

В ЧП погибли восемь человек, еще 32 пострадали
Мария ИГНАТЬЕВА
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Приспустить флаги: Зеленский ввел на Украине траур по погибшим в пожаре в ОдессеПриспустить флаги: Зеленский ввел на Украине траур по погибшим в пожаре в ОдессеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране 8 декабря днем траура в связи с пожаров в колледже в Одессе. Огонь унес жизни восьмерых человек, еще 32 получили ранения о ожоги.

Глава государства поручил одесским властям сделать все необходимо для помощи пострадавшим, а также быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.

- В связи с трагедией, произошедшей в городе Одесса, которая в результате пожара 4 декабря 2019 привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить на Украине 8 декабря 2019 года днем траура, - указал Зеленский.

На территории страны по постановлению главы государства приспущены все государственные флаги. Также отменены все развлекательные мероприятия и концерты, в программы теле и радиопередач внесли изменения.

Сайт kp.ru писал ранее, что в среду, 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже. Следствие рассматривает две версии причин возгорания - поджог и неисправность электрооборудования. Полиция подозревает двоих человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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