Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек
Пожар в колледже в Одессе разгорелся в среду, 4 декабря. На месте происшествия работают около 65 человек из личного состава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и 16 единиц техники. Известно, что возгорание началось с третьего этажа учебного корпуса. Всего в нем шесть этажей.
Среди пострадавших четверо пожарных. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесские СМИ передают, что к месту происшествия съехались "очень много" карет скорой помощи. Согласно официальным данным, при пожаре пострадали 12 человек, из них четверо - пожарные. Мэр города Геннадий Труханов прибыл к месту ЧП.
Возгорание началось с третьего этажа учебного корпуса. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Дополнительно отмечается, что помимо колледжа в здании находится ряд фирм, учреждений и институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.
В Одессе загорелось здание со студентами внутри В Одессе на Троицкой, 25 загорелся колледж экономик.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU