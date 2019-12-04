2019-12-04T13:44:53+03:00
Происшествия

Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек

В том числе четверо пожарных [фото, видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Пожар в колледже в Одессе разгорелся в среду, 4 декабря. На месте происшествия работают около 65 человек из личного состава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и 16 единиц техники. Известно, что возгорание началось с третьего этажа учебного корпуса. Всего в нем шесть этажей.

Среди пострадавших четверо пожарных. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Среди пострадавших четверо пожарных. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Одесские СМИ передают, что к месту происшествия съехались "очень много" карет скорой помощи. Согласно официальным данным, при пожаре пострадали 12 человек, из них четверо - пожарные. Мэр города Геннадий Труханов прибыл к месту ЧП.

Возгорание началось с третьего этажа учебного корпуса. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Возгорание началось с третьего этажа учебного корпуса. Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Дополнительно отмечается, что помимо колледжа в здании находится ряд фирм, учреждений и институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

В Одессе загорелось здание со студентами внутри В Одессе на Троицкой, 25 загорелся колледж экономик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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