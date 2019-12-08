СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-08T07:02:55+03:00

Погода в Москве на 8 декабря 2019 года: небольшие осадки и гололедица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Публикуем прогноз погоды в Москве на 8 декабря 2019 года

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Погода в Москве на 8 декабря 2019 года будет облачной , местами ожидаются небольшие осадки и гололедица.

Днем будет прохладнее чем в минувшую субботу. Столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов, а ночью температура воздуха опустится до 1..-1.

Ветер юго-западного направления разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Иногда он будет усиливаться до порывов в 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет относительно в норме - 740 миллиметров ртутного столба.

Похолодание придет в столицу в конце рабочей недели. В четверг ожидается до -4 днем, и -6 ночью.

Сайт kp.ru писал о предупреждении экспертов относительно погоды в России в декабре. По словам метеорологов, местами температура воздуха будет значительно ниже нормы, а где-то напротив, зима будет "робко" набирать обороты.

ИСТОЧНИК KP.RU