Погода в Москве на 8 декабря 2019 года: небольшие осадки и гололедица
Погода в Москве на 8 декабря 2019 года будет облачной , местами ожидаются небольшие осадки и гололедица.
Днем будет прохладнее чем в минувшую субботу. Столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов, а ночью температура воздуха опустится до 1..-1.
Ветер юго-западного направления разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Иногда он будет усиливаться до порывов в 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет относительно в норме - 740 миллиметров ртутного столба.
Похолодание придет в столицу в конце рабочей недели. В четверг ожидается до -4 днем, и -6 ночью.
Сайт kp.ru писал о предупреждении экспертов относительно погоды в России в декабре. По словам метеорологов, местами температура воздуха будет значительно ниже нормы, а где-то напротив, зима будет "робко" набирать обороты.
ИСТОЧНИК KP.RU