2019-12-04T10:49:42+03:00
Общество

Синоптики предупредили россиян о сильном перепаде температуры в декабре

Колебания составят примерно 25 градусов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Синоптики предупредили россиян о сильном перепаде температуры в декабреСиноптики предупредили россиян о сильном перепаде температуры в декабреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики заявили, что на большей части европейской территории России теплее, чем обычно. А вот в Красноярском крае сейчас супернизкие температуры -44-46 градусов. На юге Западной Сибири тем временем -25. Эти показатели ниже нормы примерно на 12-14 градусов.

- Пройдет совсем немного времени и к концу рабочей недели температура повысится. И в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях начнется оттепель. А в центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12-14 градусов. Минимальные температуры составят -20, максимальные -5-10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов, - рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в центральной части страны зима только делает "робкие" попытки утвердится.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 4 декабря во второй половине дня в Москве ожидается ухудшение погодных условий. На столицу обрушатся все "прелести" зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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