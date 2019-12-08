Спутник «Глонасс» заменят в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-08T09:37:11+03:00

Находящийся сейчас на орбите спутник перестал функционировать в августе

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Резервный навигационный спутник «Глонасс-М» запустят феврале 2020 года с космодрома Плесецк, чтобы заменить отказавший на орбите.

- Запуск резервного спутника "Глонасс-М", которому предстоит сменить в космосе аналогичный аппарат с системным номером 735, планируется на 5 или 12 февраля, - сказал РИА Новости источник в ракетно-строительной области.

Ранее ещё один собеседник агентства из той же отрасли отмечал, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Глонасс-М» планируется на 10 декабря. Аппарат заменит на орбите находящийся там спутник, поскольку он перестал функционировать в августе после окончания гарантийного срока в семь лет. Спутник был запущен в 2010 году, но отказал только в прошедшем ноябре, проработав гораздо дольше предполагаемого срока.

В июне сайт kp.ru рассказывал об успешном выведении навигационного спутника "Глонасс-М" на расчётную орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU