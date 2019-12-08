Ученные рассказали о трех этапах старения человека

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-08T09:39:40+03:00

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Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. В частности в три, и даже назвали точный возраст "переходного периода": в 34, 60 и 78 лет.

К таким выводам они пришли после проведения анализа белков плазмы крови более чем у четырех тысячах человек в возрасте от 18 до 95 лет. Ученые обнаружили обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.

Как передает Nature Medicine, эти данные позволят более эффективно бороться с заболеваниями, которые вызваны возрастом.

Ранее сайт kp.ru писал о другом открытии американских ученых, которому они посвятили целую книгу. Углубившись в историю, эксперты выяснили, что человечество от вымирания спасла способность усваивать алкоголь. В противном случае около 10 миллионов лет назад вымерли бы приматы, от которых теоретически, по теории Дарвина и произошли люди.

ИСТОЧНИК KP.RU