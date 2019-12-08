В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-08T10:54:46+03:00

Ведомство подобрало места для отдыха начинающих и опытных лыжников, а также семей с детьми

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Ростуризм составил перечень отечественных горнолыжных курортов, подходящих как опытным любителям активного отдыха, так и новичкам. Среди мест, которые стоит выбрать для первых шагов на горных лыжах - Шерегеш в Кемеровской области с большим числом учебных трасс, а также курорты на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии и в Белокурихе Алтайского края.

Для опытных экстремалов подойдут трассы на курорте Чегет в Кабардино-Балкарии – самые сложные во всей стране. Также профессионалам стоит обратить внимание на курорты в Мурманской и Сахалинской областях.

Если вы собрались покататься на горных лыжах всей семьей, то по мнению Ростуризма лучшими местами с простыми трассами, детскими школами и доступным прокатом станут курорты Сочи, Архыз (Карачаево-Черкесия) и Манжерок (Республика Алтай).

В Ростуризме при этом посоветовали подходить к выбору места для семейного отдыха со всей ответственностью.

«Направляясь на отдых, возьмите с собой свидетельство о рождении или любой другой документ, где указан возраст ребёнка. На многих курортах детям до 12 лет предоставляют скидку на ски-пассы и снаряжение, но возраст нужно подтвердить. Выбирайте такой курорт, где есть зелёные и синие трассы», — цитируют заявление ведомства в RT.

Напомним, что ранее kp.ru рассказывал о возросшей популярности Сахалина как туристического направления.

ИСТОЧНИК KP.RU