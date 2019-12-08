СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-08T10:50:36+03:00

Рождество в Европе, а Новый год дома: Эксперты рассказали, что привлекает туристов в праздниках за границей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Эксперты сервиса по онлайн-продаже авиа билетов OneTwoTrip узнали планы россиян на Рождество. Они опросили около полутора тысяч пользователей своего ресурса и выяснили, что порядка 31% интервьюируемых планируют провести праздник в Европе.

Согласно их данным, российских туристов в рождественской Европе привлекают тематические ярмарки. Именно их путешественники планируют посетить в первую очередь.

Причем большая часть билетов заграницу продана с вылетом в период с 20 по 23 декабря. Вернуться домой туристы планируют до Нового года - с 26 по 30 декабря. А среди самых популярных направлений - Прага, Вена и Мюнхен.

Сайт kp. ru ранее публиковал список самых бюджетных направлений для путешествий в новогодние праздники. Предпочтение россияне отдают европейским странам, куда можно долететь чартерным рейсом.

ИСТОЧНИК KP.RU