Рождество в Европе, а Новый год дома: Эксперты рассказали, что привлекает туристов в праздниках за границей
Эксперты сервиса по онлайн-продаже авиа билетов OneTwoTrip узнали планы россиян на Рождество. Они опросили около полутора тысяч пользователей своего ресурса и выяснили, что порядка 31% интервьюируемых планируют провести праздник в Европе.
Согласно их данным, российских туристов в рождественской Европе привлекают тематические ярмарки. Именно их путешественники планируют посетить в первую очередь.
Причем большая часть билетов заграницу продана с вылетом в период с 20 по 23 декабря. Вернуться домой туристы планируют до Нового года - с 26 по 30 декабря. А среди самых популярных направлений - Прага, Вена и Мюнхен.
Сайт kp. ru ранее публиковал список самых бюджетных направлений для путешествий в новогодние праздники. Предпочтение россияне отдают европейским странам, куда можно долететь чартерным рейсом.
ИСТОЧНИК KP.RU