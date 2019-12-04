Эксперты назвали самые популярные рождественские направления у россиян

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-04T07:20:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Туроператоры назвали самые популярные направления для российских туристов в период католического Рождества. По данным АТОР, путешественники чаще всего покупают путевки в Европейские страны. На первом месте Италия. Главная причина столь высокого спроса, по мнению профессионалов, заключается в обширном пакетном предложении с включенным чартерным перелетом.

На втором месте расположился лидер прошлых лет - Чехия. А на третьем расположилась Австрия.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU