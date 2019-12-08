Минтруд предлагает выплачивать стипендию соискателям старше 50 лет

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-08T11:04:26+03:00

По программе можно будет как повысить квалификацию, так и освоить новую профессию Фото: Иван МАКЕЕВ

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Правительство разработало проект программы профессионального и дополнительного образования для россиян пенсионного возраста и старше 50 лет. Согласно законопроекту, если люди этих возрастных категорий ищут работу и не получают пенсию, будут получать стипендию. Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

- Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент, - сказано в программе проекта.

Проект рассчитан на применение трёх механизмов организации обучения. Первый предусматривает дополнительное образование для тех, кто обратился в органы занятости населения. Второй механизм предназначен для тех, кто обучается по направлению работодателя. Третий механизм даёт гражданам возможность обучения одной из профессий, представленных Союзом "Ворлдскиллс Россия".

В рамках программы планируется обучение более 450 тысяч человек до конца 2024 года. Расходы на обучение россиян по первому и третьему механизмам будут покрываться из федерального бюджета и бюджета субъектов с тем условием, что обучение проведено полностью.

По результатам обучения будет проводиться итоговая аттестация и выдаваться сертификат о приобретении профессиональной квалификации.

Ранее на сайте kp.ru писали о новой системе пенсионных накоплений, разработанной Минфином и Центробанком. Кроме того, можно ознакомиться с подробным путеводителем по пенсионной реформе.

ИСТОЧНИК KP.RU