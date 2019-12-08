2019-12-08T16:04:08+03:00
Дом. Семья

В Великобритании ищут хозяев для «кролика-единорога»

Зверька со смещенным ко лбу ухом уже сравнили с прославившимся в Сети «щенком-единорогом»
Ольга МАТЫС
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В одном из британских приютов появилась новая звезда – белый голубоглазый кролик, названный Вонкой. Фото: twitter.com/itvanglia/В одном из британских приютов появилась новая звезда – белый голубоглазый кролик, названный Вонкой. Фото: twitter.com/itvanglia/
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В одном из британских приютов появилась новая звезда – белый голубоглазый кролик, названный Вонкой. Четырехлетний зверек очень дружелюбен и абсолютно здоров, однако имеет врожденную особенность. Одно из его длинных ушей смещено прямо в центр лба, и когда Вонки удивляется и поднимает ушки вверх, то очень сильно напоминает единорога.

Это свойство, впрочем, никак не мешает кролику жить обычной кроличьей жизнью. По словам работников приюта, он очень любит поглаживания, но, как и многие его сородичи, не в восторге, когда его пытаются поднять. Поэтому Вонки ищут семью с детьми среднего возраста.

Сотрудница приюта Кэрол Спиндлер рассказала британскому интернет-порталу news.sky.com о том, как отличительная черта Вонки может помочь ему обрести любящих хозяев, как уже помогла американскому щенку по имени Нарвал.

«Этот милый мальчик действительно заслуживает дом, где он получит много внимания и радости», - сказала она, - «Он подойдет семье со взрослыми детьми и станет прекрасным дополнением к дому».

Напомним, что ранее kp.ru рассказывали историю спасения в США щенка со вторым хвостом на лбу. Малыш уже стал интернет-знаменитостью, что может помочь ему найти дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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