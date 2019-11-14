Волонтеры нашли на улице щенка-единорога: хвостик на лбу сделал из него знаменитость

Да, это хвост у него на лбу. И нет, он не виляет. Это теперь самые популярные фразы у волонтеров из американского приюта для животных Mac's Mission. К ним с распросами обращаются не только пользователи соцсетей, но и сотрудники известнейших в США изданий.

Все началось с того, что волонтер приюта заметил на улице щенка, который пытался согреться, прижавшись к старой собаке. Он взял собаку на руки и увидел, что на лбу животного растет маленький хвостик. Нового обитателя приюта сфотографировали и разместили снимок в группе общества в фейсбуке. Пользователи соцсети забросали волонтеров вопросами и предложениями забрать щенка-единорога домой. От предложения решили пока отказаться, чтобы выяснить, не станет ли второй хвост мешать животному в будущем и возможно ли его удалить.

Оказалось, хвостик декоративный, вилять им щенок не может. Потому возможно удалить аномалию. Но делать этого в приюте не стали, ведь эта деталь и сделала щенка таким популярным. На животное обратили внимание ряд крупных изданий. Например, The Mirror.

Пока волонтеры не готовы отдать животное из приюта в семьюФото: Facebook

- Дополнительный хвост не связан ни с чем и не имеет никакого реального использования, кроме как сделать его самым крутым щенком! Один из наших волонтеров сказал: «Кажется, этого щенка неправильно собрали», - написали сотрудники приюта в группе в фейсбуке.

Вместе с щенком в приют забрали и собаку, к которой он прижимался на улице. Волонтеры назвали ее мамой собаки-единорога. А сам щенок получил прозвище Нарвал за сходство с млекопитающим, у которого нос похож на длинный рог.

После всех обследований в приюте объявят прием заявок для тех, кто хочет забрать этого необычного щенка к себе домой. Желающих уже десятки человек.

Сайт kp.ru писал о еще одном необычном щенке - в Германии появилась на свет собака мятного цвета.