Усманов: Запрет спортсменам на выступление под своим флагом - это дискриминация

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-08T12:26:06+03:00

Усманов назвал выступление спортсмена под своим флагом не привилегией, а правом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российский бизнесмен и президент Международной федерации фехтования Алишер Усмановосудил возможное отстранение всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своим флагом в письме, адресованном президенту Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейгу Риди и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Завтра, 9 декабря, ВАДА вынесет решение о формате участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

В своём письме Усманов подчёркивает, что, осознавая всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года, он выступает за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии, сообщает ТАСС.

Бизнесмен также отмечает, что Комитет по соответствию ВАДА признаёт в своих рекомендациях невиновность Олимпийского комитета России. Однако Комитет также предлагает отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях.

- Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена, - уверен Усманов.

Он добавил, что "беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение". Также Алишер Усманов подчеркнул, что главной целью Всемирного антидопингового кодекса остаётся защита права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Поэтому необходимо обеспечить участие не замешанных в допинговом скандале российских спортсменов в соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений.

Ранее сайт kp.ru писал, что 25 ноября Всемирное антидопинговое агентство опубликовало на своем сайте рекомендацию Комитета по соответствию наложить четырехлетнюю дисквалификацию на участие всех российских спортсменов в международных соревнованиях.

Сайт kp.ru писал о том, как ВАДА выстраивает свои обвинения к российским спортсменам, основываясь да данных беглого учёного Григория Родченкова.

ИСТОЧНИК KP.RU