Фальшивые документы, непонятные файлы и странные письма: ВАДА не проверяет то, что говорит Григорий Родченков

9 декабря ВАДА грозится устроить очередной «судный день» для российского спорта. Основанием для этого стали проблемы с базой данных, которую эксперты анализировали более года и обнаружили ошибки, не найдя сходств с образцом от Григория Родченкова. «КП» приводит примеры того, как в обвинительных документах в адрес российских спортсменов зияют нестыковки.

МАКЛАРЕН НЕ ПОМНИТ, КТО АНАЛИЗИРОВАЛ ФАЙЛЫ

Довольно много обвинений ВАДА строится вокруг файлов, которые предоставил Григорий Родченков в распоряжение агентства, Ричарда Макларена и американских властей и своих адвокатов. Говоря о том же файле «Дюшес», где были спортсмены, которых «защищали» на Олимпиаде в Сочи, подменяя допинг-пробы, стоит подметить одну интересную деталь. В документальном фильме «Икар», который изображает Родченкова страдальцем и непонятным гением, в одном из моментов появляется файл, который отправляют в редакцию New York Times. Именно там в мае 2016 года бахнули первые откровения беглого ученого.

На стоп-кадре картины можно четко различить, что он был создан 21 января 2014 года - ровно за два дня до официального оглашения состава сборной России на Олимпиаду в Сочи. Но есть один вопрос. Почему, если в фильме Брайана Фогеля он создан 21 января в 2:38 ночи, то в официальных документах, которые выложил на специальном сайте Ричард Макларен, значится уже 10 часов 38 минут утра? В момент показа того самого скриншота в фильме происходит следующий разговор:

- Они хотят знать, как проверить подлинность списка из Сочи? - говорит Брайан Фогель за кадром.

- Да, это самое главное. Это - подлинный документ. Он был на моем компьютере в Сочи. И в нем указана дата, когда его составили, - отвечает Родченков.

А затем уже Фогель говорит работнику «Нью-Йорк Таймс»:

- Ты сможешь увидеть, что файл был создан во вторник, 21 января 2014 года.

Григорий Родченков и Брайан Фогель - кадр из документального фильма "Икар".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К некоторым файлам, выложенным в конце 2016 года Ричардом Маклареном, есть вопросы до сих пор. И на них никто не ответил. Так, файл с названием «Список работников Сочи на 17 января 2014 года» имеет дату создания 28 сентября 2006 года. Тогда как вообще Олимпиаду в Сочи дали России 4 июля 2007 года на сессии МОК в Гватемале. Ох, не иначе как Родченков умел смотреть в будущее, но боится о том сказать.

Во время слушаний в Спортивном арбитражном суде юриста Ричарда Макларена попросили прояснить некоторые детали, связанные с этими файлами. Он заявил, что нанял экспертов для проверки метаданных документов. Чтобы убедиться, что файлы были созданы действительно в те даты, которые были заявлены. По условиям работы, команда Макларена не могла этого сделать сама.

На прямой же вопрос канадский юрист сказал, что не может знать, работал ли Родченков на этом жестком диске, копировал ли эти данные на свой ноутбук. Он не уточнял этого, сказав, что просто получил эти файлы на русском языке с ноутбука ученого и все. И вот когда Ричарда Макларена попросили назвать имена экспертов, которые занимались анализом файлов с компьютера Родченкова, то Макларен не смог их назвать.

ТАК КАК НАЗЫВАЕТСЯ ФАЙЛ «ДЮШЕС»?

Вообще, с легендарным «файлом Дюшес» есть немало странностей. Он - один из краеугольных камней обвинений России в допинг-махинациях на Олимпиаде 2014 год. Якобы именно на личном компьютере Родченкова хранился тот самый специальный файл, в котором были «защищенные» спортсмены, которые пили допинг-коктейль и чьи пробы надо «спасти».

Во время заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне представители защиты российских спортсменов обратили внимание еще на одну деталь. В фильме «Икар», который позднее получит «Оскар» в категории «лучший документальный фильм», четко видно, что у файла — другое название.

Если внимательно присмотреться к стоп-кадру в этой картине, то мы видим, что искомое название этого документа там - «Sochi Chivas Names». И более того, папка, в которой хранится файл Родченкова, называется по какой-то неведомой причине «Икар».

Точно также, как и фильм, который вышел в свет в 2017 году. В конце 2016 года в выложенных Ричардом Маклареном документах этот файл уже называется «Дюшес».

Фильм, однако же, дает еще больше информации. На том же стоп-кадре с описанием атрибутов файла видно, что он был изменен 15 апреля 2016 года в 18:22. Что является невероятно странным совпадение. Чем примечательна эта дата? Именно 15 апреля ВАДА аннулировало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории. Она лишилась права проводить допинг-тесты.

А представители российской стороны уже много раз говорили людям из Всемирного антидопингового агентства, что вплоть до июня 2016 года база данных Московской лаборатории была подключена к сети Интернет и в нее заходили с территории США. Где в это время уже находился Григорий Родченков.

Документальный фильм «Икар» изображает Родченкова страдальцем и непонятным гением.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТРАННЫЙ ДОКУМЕНТ ТРУНЕНКОВА

Бобслеист Дмитрий Труненков на Олимпиаде в Сочи был в экипаже-четверке, выигравшей золото в последний день соревнований. К Труненкову после разборок в Лозанне нет никаких претензий - с него были сняты все обвинения. Однако же ему пришлось вернуть свою медаль, поскольку обвинения против напарников Алексея Воеводы и Александра Зубкова были слишком сильны. И наказания в отношении них в части медалей были сохранены.

Когда же самого Труненкова на суде в Лозанне адвокат со стороны МОК спросил по поводу переписки, то наш спортсмен нашел что ответить. Во время допроса Дмитрию показали переписку Родченкова, в которой говорилось о странной пробе номер 2920714, которая была взята 19 июля 2014 года.

И ученый тогда сказал, что нужно предупредить всех об этом факте. На что Труненков заметил - как можно считать это документом, если на нем не стоит печати или же подписи?

Бобслеист Дмитрий Труненков на Олимпиаде в Сочи был в экипаже-четверке, выигравшей золото в последний день соревнований.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК В ПЕРЕПИСКЕ ВЫЛЕГЖАНИНА НАДЕЛАЛИ ОШИБОК

Лыжник Максим Вылегжанин - один из тех, кто выиграл Спортивном арбитражном суде в начале 2018 года. Ему вернули серебряную медаль сочинской Олимпиады в эстафете.

На заседании суда Родченков заявил, что 10 января 2014 года ему на почту пришло сообщение от другого сотрудника лаборатории Алексея Великодного, в котором говорилось, что у Вылегжанина обнаружен запрещенный с 1 января 2014 года препарат триметазидин. И тогда был дан совет - поговорить с Вылегжаниным и тренирующимся с ним у одного тренера Александром Легковым. Мол, надо остановиться. Надо перестать принимать допинг, иначе на Олимпиаде в Сочи всех ждет катастрофа.

Вылегжанин ответил доходчиво. Для начала - Родченков ошибается, говоря, что он тренируется вместе с Легковым у одного тренера. Они работали в разных группах. Кроме того, сам препарат триметазидин Вылегжанин перестал принимать в начале декабря 2013 года, когда узнал, что он будет запрещен с 1 января 2014 года. И уже затем Вылегжанин принял участие в этапах Кубка мира в Чехии и Польше. Более того, 19 января 2014 года Максим выиграл гонку на 15 километров на этапе в польской Шклярска-Поремба. И допинг-тест не нашел никаких запрещенных препаратов.

В своем итоговом решении суд вспомнил этот эпизод с триметазидином. Ричарду Макларену поставили в вину, что он не смог вспомнить имя эксперта, который проверял эту часть переписки Григория Родченкова.

Лыжник Максим Вылегжанин - один из тех, кто выиграл Спортивном арбитражном суде в начале 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧИТАЙТЕ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ

Претензии к пухлым щекам и вера в чудо-коктейль: как Родченков врет, ломая карьеры спортсменам

В понедельник, 9 декабря, ожидается, что будет принято решение о судьбе российского спорта. Комитет по соответствию ВАДА заявил, что российская сторона не предоставила правильную базу данных, она не сходится с той, что предоставил тайный информатор. Коим является Григорий Родченков.

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории в начале 2018 года потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в суде. 28 российских спортсменов были оправданы, а еще для 11 смягчили жесткие наказания от МОК и ВАДА. «КП», изучив опубликованные материалы дел, рассказывает о случаях лжи Родченкова в адрес российских спортсменов. (подробности)