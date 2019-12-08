Названы дневные нормы калорий для пожилых людей
Роспотребнадзор поделился рекомендациями по поводу здорового рациона для людей старшего возраста. Как сообщается на сайте ведомства, в первую очередь ориентироваться в подборе рациона нужно на неизбежные возрастные изменения, например, на снижение защитно-адаптационных способностей организма и возможное ухудшение переносимости глюкозы и насыщенных жирных кислот.
Именно поэтому питание пожилых людей должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности - мене двух тысяч килокалорий в день для женщин и мене двух тысяч трехсот килокалорий для мужчин после шестидесяти - а с другой стороны, богатым всем необходимым в почтенном возрасте. В ежедневном рационе должны быть мононенасыщенные растительные масла (например, оливковое) и полисахариды (в продуктах, содержащих крахмал), которые способны понизить уровень глюкозы и холестерина в организме. Еще пожилым людям важно поддерживать с помощью правильного питания баланс таких важных веществ, как кальций, калий, железо, магний, цинк и хром. Также Роспотребнадзор советует не пренебрегать овощами и фруктами:
"Количество пищевых волокон в рационе должно находиться на уровне 25-30 грамм в сутки. Этот уровень обеспечивается разнообразием овощей, зелени, фруктов, кулинарно обработанными в соответствии с функциональным состоянием желудочно-кишечного тракта", - говорится на сайте ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU