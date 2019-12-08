2019-12-08T15:53:07+03:00
Общество

Следственный комитет взыскал с коррупционеров два миллиарда рублей

Ведомство старается возвращать деньги, которые украли из бюджетов
Ольга МАТЫС
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За этот год в суды России направлено более шести тысяч уголовных дел о коррупционных преступленияхЗа этот год в суды России направлено более шести тысяч уголовных дел о коррупционных преступленияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об итогах года для своего ведомства. По его словам, основной массив коррупционных преступлений в России составляют дела о даче и получении взяток, вторые по "популярности" преступления - мошенничество, присвоение или растрата бюджетных денег. Чаще всего Следственный комитет в таких случаях пытается ударить коррупционеров по самому больному месту - по кошельку.

- По всем таким делам мы стремимся добиться не лишения свободы для фигурантов, а именно возмещения ущерба, и современное российское законодательство в достаточной степени позволяет это делать. В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей, - рассказал Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Также глава Следственного комитета посчитал, что самыми важными коррупционными делами уходящего 2019 года стали осуждение бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера , бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, бывших чиновников Республики Дагестан, а также бывшего заместителя начальника "Дальспецстроя".

Ранее kp.ru рассказывал о методах борьбы с коррупцией в "Роскосмосе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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