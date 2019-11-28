Воровство приравнивается к госизмене: Как в «Роскосмосе» борются с коррупцией

- Служба внутреннего аудита – это личный инструмент гендиректора госкорпорации по наведению порядка и дисциплины, - рассказал Артем Вячеславович. – Служба существовала давно, но, если называть вещи своими именами, в основом по мелочи кошмарила бухгалтерию. Теперь в службе заменено руководство. Нас 13 человек. Плюс аналогичные подразделения созданы на местах.

Позиция генерального директора: воровство приравнивается к измене. Ведь воруют не у госкорпорации, воруют у оборонного щита России.

- Давайте разберемся с «Восточным». Я когда первый раз прилетел на космодром, тогда еще строился стартовый стол под ракету «Союз». На двери монтажно-испытательного корпуса было написано: «Верните зарплату, с…!» Недавно Президент сказал, что при строительстве космодрома воруют сотни миллионов рублей. Уже и посадки были. А, воровство, получается, не прекращается?

- Да, массовые хищения были. И они связаны с деятельностью структур «Спецстроя» России. И фирм, которые он привлекал.

Во время строительства космодрома действительно было похищено около 11 млрд рублей. Более 50 человек осуждены. И работы по делам «Спецстроя» следственными органами продолжаются.

Мы сами инициируем жту работу и заинтересованы в том, чтобы все фигуранты в структуре военно-строительного комплекса были привлечены к отвественности

Сейчас мы установили жесточайший контроль за стройкой. Особенно по расходованию денежных средств. Мы ушли от субподрядных организаций, в которых зачастую и разворовывались средства.

Система расходования средств стала максимально прозрачной и переведена на казначейский аккредитив, позволяющая Федеральному казначейству контролировать законность расходования денежных средств

Раньше раздавалось до 80 процентов авансов. Сейчас авансирование стало минимально. Мы платим только за выполненные работы.

- А что это за спутник, который отслеживает ход строительства?

- В кабинете генерального директора установлены мониторы, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит на стройке. Какое количество техники задействовано.

- Спутник специально повесили над «Восточным»?!

- Он выполняет и свои функции по дистанционному зондированию Земли. Ни контролирует стройку.

К маю следующего года до 5 тысяч строителей должны быть на «Восточном». Сейчас их чуть больше тысячи. Уже в 2023 года с космодрома должна полететь первая «Ангара». А дальше – и ракета сверхтяжелого класса.

Поэтому надо уже давно понять, что ситуация ситуации рознь, и условно говоря «мухи надо отделить от котлет».

Что я имею ввиду: «Мухи» - это те люди, которые сидят в тюрьме, по которым состоялись судебные решения, и это не "Роскосмос".

А вот «котлеты» - это наличие у страны первого уникального гражданского космодрома.

- Как сейчас с выплатой зарплаты строителям космодрома?

- Задержек с зарплатой сейчас нет. Свой участок строит ПСО «Казань», и свой участок – наш Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

- Примерно тогда же, когда Рогозин пришел в «Роскосмос» были возбуждены несколько дел против руководителей космических предприятий. Например, дело гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина (а здесь делают спутники) Сергея Лемешевского, обвиненного в мошенничестве. Дело генерального директора ЦСКБ «Прогресс» (здесь собирают ракеты «Союз») Александра Кирилина, обвиненного в растрате. Больше таких громких дел вроде бы и не было…

- Только за последний год по нашим материалам было возбуждено более 15 уголовных дел. Например, «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» в городе Пересвет. Совместная проверка генпрокуратурой, ФСБ и нами. Выявлены хищения при строительстве одного из объектов. Сумма ущерба может дойти до сотен миллионов рублей.

Другая организация, название не скажу так как еще проводятся следственные действия. Директор бывший, по нашему мнению, подделывал документы о выполнении гособоронзаказа. Что позволяло ему и его близкому окружению получать многомиллионные премии.

Расследуются дела по хищениям при строительстве в центре «Звездный» (это организация, которая обслуживает здание Роскосмоса на ул. Щепкина). При закупках электронной компонентой базы ракетно-космической корпорации «Энергия». При исполнении контрактов на НПО «Техномаш». Идет проверка в следственном комитете присвоения в «РК-Активы» целевого займа в размере 73 млн рублей.

Один из руководителей предприятий, фамилию я называть не буду так как тоже продолжается следствие, в ведомостях на премирование своей рукой вписывал баснословные суммы своим друзьям и близким.

- А в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов-то все хорошо? Мы волнуемся как бы и с пилотируемой космонавтикой что-то нехорошее не случилось.

- Материалов по ЦПК у нас нет.

- В прессе много пишут про очень высокие зарплаты руководителей Роскосмоса. Сравнивают с зарплатой главы NASA Джимом Брандейстайном. Как так получается?

(Справка «КП». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал за 2018 год доход в 29 500 022 рубля, в том числе по основному месту работы - 23 470 119 рублей).

- NASA, с которой нас сравнивают, занимается только гражданской тематикой. Мы же занимаемся и всей боевой ракетной техникой. Поэтому все руководители госкорпорации секретоносители, на них накладываются определенные ограничения по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал страны. И если сравнить зарплаты у людей в Штатах, которые занимаются такой же деятельностью, так там зарплаты в 10, а то и в 20 раз больше, чем у нас.

Ну и, уточню, зарплата господина Бранденстайна, которая была обнародована, на самом деле не окончательная. Суммы в реальности выше.

- А как вы прокомментируете информацию о том, что у первого заместителя руководителя Роскосмоса Юрия Урличича в США, во Флориде есть участок, площадью 817 квадратных метров и дом? Правда, записаны они на дочь.

- В соответствии с требованием федерального законодательства о противодействии коррупции Юрий Матэвич Урличич обязан подавать декларацию. И он ее подавал, когда пришел в Роскосмос в 2018 году. Пришел он, кстати, не с улицы, а из правительства Российской Федерации. В это время его дочь от первого брака была уже совершеннолетняя. И в соответствии с требованием закона он не обязан в своей декларации подавать информации об имуществе совершеннолетней дочери.

- В 2012 году правоохранительные органы объявили, что в «Российских космических системах» обнаружены хищения на сумму в 6,5 миллиарда рублей. Тогда предприятием руководил Юрий Урличич. В этом же году он был освобожден от должности генерального конструктора системы ГЛОНАСС…

- Официальная позиция Роскосмоса: руководство Госкорпорации доверяет Юрию Матэвичу Урлиличу. Сомнений в его честности у нас нет.