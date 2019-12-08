Двухлетняя девочка едва не умерла из-за веганского бургера

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-08T15:56:05+03:00

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Двухлетняя британка Либби едва не умерла от анафилактического шока после того, как съела веганский бургер.

После появления симптомов сильной аллергической реакции девочку госпитализировали. По предположениям врачей, такую реакцию вызвал арахис, однако родители утверждали, что их дочь не ела орехов.

Как выяснилось в результате анализа на аллергены, сильнейшую аллергическую реакцию вызвал гороховый протеин - порошкообразная смесь, получаемая из желтого гороха и содержащийся в растительном заменителе мяса.

При наличии аллергии на арахис гороховый белок может вызвать ту же реакцию, но производители не всегда указывают этот ингредиент в составе продуктов.

Напомним, в ноябре в одной из сетевых закусочных американского штата Мэриленд, мужчина погиб в драке за бургер. Он не захотел пропускать другого покупателя вне очереди, чем вызвал гнев других покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU