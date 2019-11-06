2019-11-06T15:05:05+03:00
Общество

В США мужчина погиб в драке за бургер

Американец не захотел пропускать другого покупателя вне очереди
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Американец погиб в очереди за бургеромАмериканец погиб в очереди за бургеромФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Америке житель городка Оксон-Хилл, штат Мэриленд, погиб в очереди за бургером. Инцидент произошел в одной из сетевых закусочных.

По данным местных СМИ, в закусочной выстроилась огромная очередь за вкусными бургерами. Жители небольшого города не ели этого блюда два месяца, из-за чего открытие ресторана вызвало большой ажиотаж. Один из покупателей не захотел ждать своего обеда так долго и попытался пробраться вне очереди, чем вызвал гнев других покупателей.

Один из мужчин попытался осадить нахального клиента, из-за чего началась драка. В какой-то момент желающий попасть без очереди мужчина достал нож и ударил им своего оппонента, передает телеканал «360».

Раненому оказали первую помощь, однако врачам не удалось его спасти, от полученной раны мужчина скончался в больнице.

Преступнику же удалось скрыться с места происшествия, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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