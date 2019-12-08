Американский Dragon успешно пристыковался к МКС

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-08T17:05:11+03:00

Всего грузовой модуль от Space X доставил на станцию больше двух тонн различных грузов

Изменить размер текста: A A

Стыковка американского грузового корабля Dragon Cargo с Международной космической станцией успешно состоялась 8 декабря. С помощью дистанционного манипулятора корабль захватил и притянули к шлюзу МКС астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган, другая американская специалистка Джессика Меир контролировала телеметрическую информацию. Об этом на сайте заявили в NASA.

Космический грузовик компании Илона Маска "Space X" доставил на МКС 2,5 тонны различных грузов. Почти тонна из них - высокотехничные инструменты для серии 38 научных экспериментов. В числе прочих - многоканальный спектрометр, прибор для изучения горения в условиях микрогравитации, аппаратура для оценки работы и состояния мышечной ткани астронавтов в условиях невесомости.

Теперь на МКС появился и так называемый "отель для роботов" - внешняя платформа RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на поверхности МКС. Многие роботизированные системы МКС будут находиться именно там, пока они не понадобятся для работы на станции.

Сообщается, что Dragon Cargo будет пристыкован к МКС до начала января, а затем космический грузовик будет возвращен на Землю. Ранее kp.ru рассказывал об успешном выводе на орбиту российского военного спутника ракетой-носителем "Союз-2.1в".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694991" frameborder="0"></iframe> SpaceX запустила к МКС новейший корабль Dragon-2.

ИСТОЧНИК KP.RU