2019-12-08T19:02:03+03:00
Общество

«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве

На следующей неделе в столицу придет временное похолодание
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в МосквеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Оттепель сохранится в Москве, столичном регионе и некоторых субъектах ЦФО до среды, 11 декабря, после чего в столицу ненадолго придет похолодание. Об этом сообщает «Фобос».

Синоптики отмечают, что в начале недели в Центральной России будут оттепель и осадки. Даже ночные температуры будут выше ноля. В таких условиях есть опасность гололеда, предупреждают специалисты.

Со среды, 11 декабря, по субботу, 14 декабря, включительно в Москву придет антициклон, который принесет солнце и похолодание. В эти дни в столице утренняя температура опустится до трех - восьми градусов ниже ноля.

К воскресенью, 15 декабря, в Москву придет атлантический циклон со снеговыми тучами и повышением температуры.

«Холод станет отступать, и погода снова сделает призрачными надежды на наступление настоящей русской зимы», - заключили синоптики.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, специалисты уже предупреждали о том, что в декабре местами зима будет «робко» набирать обороты, в то время как где-то температура будет значительно ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер рэпер Juice Wrld
«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет
Ионов, Шомуродов и Попов выйдут в стартовом составе "Ростова" на игру против "Спартака"
Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"
Порошенко обозначил Зеленскому «красную линию» на «нормандском саммите»
Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией
Американский Dragon успешно пристыковался к МКС
В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию
В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»
В Великобритании ищут хозяев для «кролика-единорога»
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием соглашения о союзном государстве
Двухлетняя девочка едва не умерла из-за веганского бургера
Двери командного пункта РВСН проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»
Следственный комитет взыскал с коррупционеров два миллиарда рублей
Велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер на Кубке мира
"Активное сотрудничество остановлено". Шойгу заявил о проблемах в отношениях России и НАТО
Мужчине без рук и ног приходится три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность
Соседям-дачникам запретят портить вид со двора, иначе - повестка в суд
Ученые выяснили, как проснуться утром "с той ноги"
Названы дневные нормы калорий для пожилых людей
МВД не будет закупать роботов-полицейских
В Киеве не исключают "послевкусия разочарования" после нормандского саммита
Американские критики определились с лучшим фильмом 2019 года
Украинский премьер назвал новую кредитную программу от МВФ "маркером доверия"
#Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях
Усманов: Запрет спортсменам на выступление под своим флагом - это дискриминация
Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек
Видео пожара в гостинице Ромашково появилось в сети