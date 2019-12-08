СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-08T19:02:03+03:00

«Призрачные надежды на наступление зимы»: синоптики рассказали о погоде в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

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Оттепель сохранится в Москве, столичном регионе и некоторых субъектах ЦФО до среды, 11 декабря, после чего в столицу ненадолго придет похолодание. Об этом сообщает «Фобос».

Синоптики отмечают, что в начале недели в Центральной России будут оттепель и осадки. Даже ночные температуры будут выше ноля. В таких условиях есть опасность гололеда, предупреждают специалисты.

Со среды, 11 декабря, по субботу, 14 декабря, включительно в Москву придет антициклон, который принесет солнце и похолодание. В эти дни в столице утренняя температура опустится до трех - восьми градусов ниже ноля.

К воскресенью, 15 декабря, в Москву придет атлантический циклон со снеговыми тучами и повышением температуры.

«Холод станет отступать, и погода снова сделает призрачными надежды на наступление настоящей русской зимы», - заключили синоптики.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, специалисты уже предупреждали о том, что в декабре местами зима будет «робко» набирать обороты, в то время как где-то температура будет значительно ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU