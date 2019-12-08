В Белоруссии рассказали о согласованных с Россией дорожных картах

СЕГОДНЯ 20:58 2019-12-08T20:58:13+03:00

Семашко сообщил, что на переговорах в Сочи нашли «сложные развязки» по электроэнергии и сотрудничеству таможенных служб

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Минск и Москва согласовали дорожные карты по электроэнергии и по сотрудничеству таможенных служб. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Дипломат рассказал, что во время встречи 6 декабря премьеры России и Белоруссии, Дмитрий Медведев и Сергей Румас «провели ревизию, что сделано, что не сделано», после чего поставили задачу «найти абсолютную развязку» по оставшимся дорожным картам. Эту задачу российский и белорусский лидеры, Владимир Путин и Александр Лукашенко решали 7 декабря в ходе переговоров в Сочи.

Семашко сообщил, что решение по дорожной карте по электроэнергии нашли главы правительств двух стран, а «уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб».

«Можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе», - заявил белорусский посол.

Посол отметил, что несогласованными остаются восемь дорожных карт.

Напомним, переговоры президентов Белоруссии и России продлились почти шесть часов. После встречи глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о том, что стороны «очень плодотворно поработали» и нашли решения по целому ряду направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU