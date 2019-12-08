В Белоруссии рассказали о согласованных с Россией дорожных картах
Минск и Москва согласовали дорожные карты по электроэнергии и по сотрудничеству таможенных служб. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Дипломат рассказал, что во время встречи 6 декабря премьеры России и Белоруссии, Дмитрий Медведев и Сергей Румас «провели ревизию, что сделано, что не сделано», после чего поставили задачу «найти абсолютную развязку» по оставшимся дорожным картам. Эту задачу российский и белорусский лидеры, Владимир Путин и Александр Лукашенко решали 7 декабря в ходе переговоров в Сочи.
Семашко сообщил, что решение по дорожной карте по электроэнергии нашли главы правительств двух стран, а «уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб».
«Можно констатировать, что переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе», - заявил белорусский посол.
Посол отметил, что несогласованными остаются восемь дорожных карт.
Напомним, переговоры президентов Белоруссии и России продлились почти шесть часов. После встречи глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о том, что стороны «очень плодотворно поработали» и нашли решения по целому ряду направлений.
ИСТОЧНИК KP.RU