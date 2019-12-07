2019-12-07T22:10:43+03:00
Экономика

Орешкин сообщил о сближении позиций Москвы и Минска по вопросу нефти

Глава Минэкономразвития России рассказал о прогрессе в переговорах Путина и Лукашенко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Максим Орешкин.Максим Орешкин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Позиции Москвы и Минска по вопросу нефти были очень серьезно сближены. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

«Сегодня был такой напряженный день, на самом деле очень плодотворно поработали (…) Достигли очень серьезного прогресса даже по вопросу нефти и газа. Позиции сторон были очень серьезно сближены», - сказал министр по итогам российско-белорусских переговоров.

Орешкин выделил ряд направлений, которые Белоруссия и Россия успели затронуть во время переговоров. По его словам, российская и белорусские стороны достигли прогресса в вопросах таможни, сельского хозяйства, связи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе своего рабочего визита в Россию президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов закупать у Москвы нефть за 63 доллара за баррель и газ за 200 долларов. При этом он отметил важность равных условий в российско-белорусских отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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