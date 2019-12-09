В WADA призвали к полному отстранению РФ от Олимпийских игр
Большинство членом комитета уверены, что единственный адекватный ответ на допинг-скандал в России - "полный запрет на участие россиян в Олимпиаде"
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СМИ сообщают, что члены WADA призывают лишить всех российских спортсменов права участия в Олимпийских играх.
При этом 9 из 17 членов комитета, в том числе его председатель Бекки Скотт, уверены, что единственный адекватный ответ на допинг-скандал в РФ - "полный запрет на участие россиян в Олимпиаде".
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ИСТОЧНИК KP.RU