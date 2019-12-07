Глава ОКР рассказал, как отправить российскую сборную на Олимпиаду после обвинений WADA
На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио российская сборная не будет выступать под нейтральным флагом, в крайнем случае спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР), который не подпадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое заявление сделал президент ОКР Станислав Поздняков.
«Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России (…) он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация», - передает ТАСС слова главы комитета.
Поздняков добавил, что ОКР готова предоставить все возможности для дополнительного тестирования российской сборной.
Возможные санкции WADA президент ОКР назвал «чрезмерными, нелогичными и неадекватными». По его словам, рекомендации комитета по соответствию «крайне противоречивы, нелогичны» и затрагивают интересы Олимпийского комитета России.
Напомним, окончательное решение о четырехлетних санкциях Совет Всемирного антидопингового агентства должен принять в Париже, 9 декабря. Ранее Поздняков сообщил, что подготовка к Олимпиаде идет «в штатном режиме».
Президент ОКР Станислав Поздняков - о санкциях ВАДА в отношении России.Президент ОКР заявил, что санкции являются чрезмерными, нелогичными и неадекватными (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU