Глава ОКР рассказал, как отправить российскую сборную на Олимпиаду после обвинений WADA

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-07T18:41:23+03:00

Поздняков заявил, что Россия ни при каком условии не будут выступать на играх в Токио под нейтральным флагом

Изменить размер текста: A A

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио российская сборная не будет выступать под нейтральным флагом, в крайнем случае спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР), который не подпадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое заявление сделал президент ОКР Станислав Поздняков.

«Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России (…) он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация», - передает ТАСС слова главы комитета.

Поздняков добавил, что ОКР готова предоставить все возможности для дополнительного тестирования российской сборной.

Возможные санкции WADA президент ОКР назвал «чрезмерными, нелогичными и неадекватными». По его словам, рекомендации комитета по соответствию «крайне противоречивы, нелогичны» и затрагивают интересы Олимпийского комитета России.

Напомним, окончательное решение о четырехлетних санкциях Совет Всемирного антидопингового агентства должен принять в Париже, 9 декабря. Ранее Поздняков сообщил, что подготовка к Олимпиаде идет «в штатном режиме».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748372" frameborder="0"></iframe> Президент ОКР Станислав Поздняков - о санкциях ВАДА в отношении России.Президент ОКР заявил, что санкции являются чрезмерными, нелогичными и неадекватными (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU