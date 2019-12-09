Американские военные рассказали о самой совершенной ракете против СССР
По словам экспертов, такая ракета опередила свое время
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Американские СМИ пишут, что высокоточная стратегическая ракета AGM-129 Advanced Cruise Missile класса «воздух — поверхность» была самой совершенной ракетой с ядерной боеголовкой, имевшейся у ВС США в во время холодной войны с СССР.
Экесперты заявили, что такая ракета опередила свое время: кроме радиопоглощающего покрытия, она получила рулевые поверхности необычной геометрии, утопленные в фюзеляже воздухозаборники.
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ИСТОЧНИК KP.RU