Американские военные рассказали о самой совершенной ракете против СССР

СЕГОДНЯ 01:21 2019-12-09T01:21:51+03:00

По словам экспертов, такая ракета опередила свое время

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Американские СМИ пишут, что высокоточная стратегическая ракета AGM-129 Advanced Cruise Missile класса «воздух — поверхность» была самой совершенной ракетой с ядерной боеголовкой, имевшейся у ВС США в во время холодной войны с СССР.

Экесперты заявили, что такая ракета опередила свое время: кроме радиопоглощающего покрытия, она получила рулевые поверхности необычной геометрии, утопленные в фюзеляже воздухозаборники.

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ИСТОЧНИК KP.RU