"Мы над этим работаем": В Белом доме подтвердили возможность встречи Лаврова и Трампа

СЕГОДНЯ 04:04 2019-12-09T04:04:12+03:00

Советник президента СШа по нацбезопасности отметил, что среди возможных тем обсуждения - контроль над вооружениями

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что администрация Трампа работает над организацией встречи лидера Штатов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

- Подождем-увидим. Но я думаю, возможность того, что это случится, существует. Мы над этим работаем, - отметил представитель американской стороны. Советник Трампа заявил, что среди возможных тем обсуждения - контроль над вооружениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU